Ciclismo: Vuelta2023. Groves trionfa in volata, Evenepoel in rosso

Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha vinto il primo arrivo in volata. TARRAGONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Kaden Groves si aggiudica il primo arrivo in volata della Vuelta 2023 nella quarta tappa del corsa rossa, la Andorra la Vella – Tarragona di 185 chilometri. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha anticipato il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates), partito troppo presto dopo la caduta nell'ultima curva, terzo il belga Edward Theuns (Lidl-Trek). Buon piazzamento per Andrea Vendrame, l'azzurro dell'AG2R Citroën Team è arrivato in decima posizione. È stata una tappa di trasferimento dopo l'arrivo in salita di ieri ad Andorra, con la fuga di giornata arrivata fino a pochi chilometri dal traguardo. A fare la corsa tre fuggitivi, Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), Ander Okamika (Burgos-BH) e David Gonzalez (Caja Rural-Seguros RGA): il gruppo però ha ricucito lo strappo ai -18, brutta caduta invece a quattro dal termine, coinvolti Bryan Coquard (Cofidis) e Santiago Butrago (Bahrain Victorius). Non cambia nulla in classifica generale, Remco Evenepoel mantiene la maglia rossa davanti a Enric Mas (Movistar Team), staccato di 5", e Lenny Martinez (Groupama-FDJ), a 15". Maglia verde che passa sulle spalle di Kaden Groves mentre l'argentino Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) vestirà la maglia a pois di miglior scalatore. Domani altra tappa collinare, la Morella – Burriana di 186,5 chilometri e un GPM di seconda categoria piazzato a 53 chilometri dal traguardo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 29-Ago-23 17:59