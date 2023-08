Golf: Ryder Cup. Ufficializzato il Team Usa, wild card per Spieth

Il capitano Johnson ha convocato Koepka, Burns, Fowler, Morikawa e Thomas. ROMA (ITALPRESS) – A un mese esatto dal via, il capitano Zach Johnson ha reso noti oggi i nomi di tutti i componenti del Team Usa per la Ryder Cup di Roma, in programma dal 29 settembre al primo ottobre sul percorso del "Marco Simone Golf & Country Club". Scelte oggi le sei wild card degli Stati Uniti, fra le quali spiccano Brooks Koepka e Jordan Spieth. Con loro anche Sam Burns, Rickie Fowler, Collin Morikawa e Justin Thomas. Già ammessi di diritto nel Team Usa, invece, Patrick Cantlay, Wyndham Clark, Brian Harman, Max Homa, Xander Schauffele e Scottie Scheffler. Tutti questi ultimi sei giocatori sono nella Top ten mondiale. Lunedì, infine, toccherà al capitano Luke Donald, ufficializzare i componenti del Team Europe. Al suo fianco, fra i cinque vice capitani del "Vecchio Continente", i torinesi Edoardo e Francesco Molinari. – foto Ufficio Stampa Federgolf – (ITALPRESS). pdm/red 29-Ago-23 18:25