Tennis: Us Open. Arnaldi supera il primo turno

Il giocatore azzurro "approfitta" del ritiro dell'australiano Kubler. ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi ha superato il primo turno del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista ligure, 22enne, numero 61 dell'ultima classifica mondiale (suo best ranking) nel primo turno del Major a stelle e strisce ha battuto l'australiano Jason Kubler, costretto al ritiro, per problemi fisici, sul punteggio di 6-3 1-0 in favore dell'azzurro. Al prossimo turno Arnaldi attende il vincente del match fra l'olandese Tallon Griekspoor, numero 24 del seeding, e il francese Arthur Fils. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 29-Ago-23 18:20