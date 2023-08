Basket: Mondiali. Italia venerdì contro Serbia e domenica Portorico

Il compito più arduo contro la squadra di Pesic. MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Serbia e Portorico. Saranno questi gli avversari degli azzurri nella seconda fase della FIBA World Cup 2023. Chiusa la prima fase, le migliori due squadre del gruppo A (Rep. Dominicana e Italia) e le migliori due squadre del gruppo B (Serbia e Portorico) si sono unite per formare il gruppo I, che manderà ai quarti di finale le prime due formazioni meglio piazzate. Il compito più arduo spetta agli azzurri, che venerdì 1° settembre (ore 10 italiane) sfideranno la Serbia di coach Svetislav Pesic, dominatrice del proprio girone (3 vittorie in altrettanti match contro Cina, Portorico e Sud Sudan) e domenica 3 settembre chiuderanno contro il Portorico (ore 10 italiane). In virtù del regolamento FIBA, la classifica del gruppo I ad oggi vede la Serbia e la Rep. Dominicana al primo posto con 6 punti (2 per ogni vittoria conquistata nella prima fase), Italia e Portorico a seguire con 5 punti (frutto di due vittorie e una sconfitta nella prima fase. FIBA assegna un punto per la sconfitta). In caso di arrivo a pari punti tra due squadre, valgono gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra tre squadre, classifica avulsa con differenza canestri complessiva negli scontri diretti. L'Italia ha già affrontato entrambe le due formazioni durante la preparazione al Mondiale: vittoria contro la Serbia al Torneo dell'Acropoli di Atene (89-88) il 9 agosto e vittoria a Ravenna il 13 agosto contro il Portorico (98-65). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 30-Ago-23 17:53