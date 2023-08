Calcio: Conference. Italiano “Dobbiamo essere bravi e maturi”

"La voglia e la fame dei ragazzi non mancheranno" FIRENZE (ITALPRESS) – "Domani abbiamo un scenario diverso da tante altre partite fatte in Conference, siamo noi che dobbiamo arrivare molto piu' concentrati dei nostri avversari e preparare una rimonta. Dobbiamo essere bravi, maturi e capaci di lavorare su qualcosa che si è ribaltato rispetto allo scorso anno". Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno dei play-off di Conference League in cui la Fiorentina è chiamata a rimontare lo 0-1 di giovedì scorso in casa del Rapid Vienna. "Dobbiamo essere pronti e bravi a livello mentale, sono convinto che gli occhi, la voglia e la fame dei ragazzi non mancheranno, cercheremo di fare tutto il possibile – aggiunge – Abbiamo grandi possibilità di mettere in difficoltà il Rapid e creare occasioni. Dobbiamo però essere piu' qualitativi della partita di andata". "Il Rapid verra' a metterci pressione, a limitarci, cercherà di non subire la nostra reazione – chiosa Italiano -. Abbiamo l'obbligo di cercare di fare gol, di farne uno in piu' del nostro avversario ma non mi aspetto un Rapid che si catapulta nella nostra area di rigore. Non dobbiamo fare follie per fare gol ma lavorare bene per 90 minuti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 30-Ago-23 14:36