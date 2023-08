Calcio: Conference. Milenkovic “Servono cuore, testa e pazienza”

"Il nostro obiettivo è entrare nei gironi" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sappiamo quanto la Conference League l'anno scorso ci abbia fatto crescere. Mi aspetto domani una Fiorentina determinata, con tanto cuore ma anche testa e grande pazienza perché la gara durerà 90 minuti". Lo ha detto il difensore viola Nikola Milenkovic alla vigilia del ritorno dei play-off contro il Rapid Vienna. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore degli austriaci. "La vera Fiorentina l'abbiamo vista a Genova, a Vienna abbiamo fatto fatica nel primo tempo, abbiamo cambiato tanto quest'anno, sono arrivati giocatori nuovi, stiamo lavorando, ci vorrà tempo per integrarli, c'è un processo in corso – ha aggiunto Milenkovic – Il nostro obiettivo è entrare nei gironi di Conference League e migliorare quanto fatto l'anno scorso, non sarà facile ma lavoriamo per questo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 30-Ago-23 14:39