Calcio: Donne. Ultima gara Rapinoe con Usa il 24 settembre

La 38enne campionessa si ritirerà a ottobre NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Megan Rapinoe indosserà per l'ultima volta la maglia degli Stati Uniti il prossimo 24 settembre, in occasione dell'amichevole di Chicago col Sudafrica. "E' stata una corsa incredibile, sarà speciale avere ancora un'ultima opportunità di giocare per il mio Paese", le parole della 38enne campionessa, che già prima dei Mondiali aveva annunciato il ritiro agonistico una volta conclusa la stagione Nwsl a ottobre. La Rapinoe ha giocato quattro Coppe del Mondo con gli Usa, vincendo le edizioni del 2015 e del 2019, per un totale di 203 presenze e 63 gol. Nel suo palmares anche il titolo olimpico di Londra 2012 e il Pallone d'Oro 2019. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-23 10:01