Calcio: Lirola, Soulé e Kaio Jorge al Frosinone “Tutto per fare bene”

L'attaccante brasiliano "Qui squadra di qualità composta da buoni giocatori" FROSINONE (ITALPRESS) – Mattinata di presentazioni in casa Frosinone. Un tris di giocatori arrivati da pochissimi giorni: lo spagnolo Pol Lirola (classe 1997, in prestito dal Marsiglia), l'argentino Matias Soulé (2003) e il brasiliano Kajo Jorge (2002), con questi ultimi due arrivati dalla Juventus, sempre in prestito. "Il campionato di Serie A lo conosco bene, ho giocato 5 stagioni qui e dopo 2 anni e mezzo fuori dall'Italia all'inizio dell'estate avevo detto al mio agente di voler tornare – ha detto Lirola -. E' uscita questa opportunità, conosco il direttore Angelozzi e il mister, motivo per il quale sono venuto qui. Entrambi mi hanno detto se volevo venire e non ci ho pensato troppo. Ho visto la gara con l'Atalanta, una grande partita. Ne mancano 36 ma se giochiamo così ci toglieremo tante soddisfazioni". L'ex Sassuolo ha poi parlato di questo avvio di campionato: "In questi anni, dalla mia prima stagione in A credo che il livello si sia alzato tanto – ha detto lo spagnolo -. A tal punto che una piccola può battere una big, lo abbiamo visto anche la scorsa settimana. Non è scontata nessuna partita, bisogna giocarle tutte al massimo. E io ho fiducia che possiamo fare bene. Credo che rispetto all'ultimo anno del Frosinone in serie A, siamo più pronti". L'esperienza di Lirola, ma anche la gioventù e i grandi margini di miglioramento dei giovani Soulè e Kaio Jorge, che in squadra ritrovano anche Barrenechea: "Avevo parlato col mister Di Francesco, mi ha subito interessato il progetto sportivo e la voglia di giocare, la fiducia che mi ha fatto capire il mister: tutte queste cose mi hanno spinto a venire a Frosinone ha detto Soulè -. Avevo ricevuto questa offerta da tanto tempo, avevo la testa già al Frosinone anche per le parole del direttore Angelozzi. Sono molto contento di poter essere qui, poter giocare e farmi le ossa". L'argentino ricorda per certi versi il primo Pastore, ex fantasista di Palermo, Psg e Roma: "Sì, mi piace stare molto a contatto con il pallone. Ma ho anche tante cose da migliorare, peso che il mister e il direttore mi aiuteranno a colmare quel gap sia tecnico che tattico che sento di avere per raggiungere il top. Idolo? Ne avevo uno da piccolo, della squadra per la quale tifavo. E poi Messi, il più forte di tutti". Grande voglia di mettersi in mostra anche per il brasiliano Kaio Jorge: "Sono molto contento di questa opportunità, una grande sfida per me. Ho saputo dell'interesse del Frosinone dopo il test con l'Under 23". "Ho parlato con il direttore Angelozzi in quella occasione e poi anche il tecnico Di Francesco – dice ancora il brasiliano – Sono contento di essere qui per aiutare i miei compagni e il Frosinone. Appena arrivato alla Juventus mi sono infortunato, adesso sono pronto per dimostrare quello che valgo ed aiutare i miei compagni. Penso di fare una buona stagione". Infine, Kaio Jorge ha parlato del suo mito e dei tifosi del Frosinone: "Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, un grande dentro e fuori del campo. Prima di venire qui ho visto tre partite del Frosinone e mi era sembrata una squadra di qualità, composta da buoni giocatori. Ai tifosi dico di stare tranquilli perché noi faremo di tutto per tenere il Frosinone in serie A". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 30-Ago-23 14:48