Calcio: Verona. Baroni “Col Sassuolo confronto stimolante”

"Ci aspetta una partita difficilissima, davvero complicata" VERONA (ITALPRESS) – "Dobbiamo essere bravi a gestire in maniera positiva l'entusiasmo dei risultati ottenuti perché serve equilibrio. Venerdì ci aspetta una partita difficilissima, davvero complicata: dovremo avere attenzione, voglia, e dovremo essere capaci di metterci alle spalle i risultati già ottenuti". Così Marco Baroni, allenatore del Verona, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma venerdì alle 18.30 al Mapei Stadium. I gialloblù hanno iniziato la stagione con tre successi, uno in Coppa Italia e due in campionato: "Sarà una sfida parecchio complicata – ha aggiunto Baroni -. Loro nonostante le due sconfitte, hanno fatto bene nelle gare che hanno giocato, ed in generale sono una squadra con qualità, velocità e tecnica. Sono ben allenati e hanno ormai continuità di guida tecnica. Sarà una bella sfida per noi, una sfida nella sfida. Sarà un test importante e sarebbe un errore pensare alla classifica, ai risultati già ottenuti. È una partita che vogliamo affrontare bene. Non dimentichiamo che in queste prime due partite il Sassuolo ha giocato contro l'Atalanta e contro il Napoli fuori casa, due match proibitivi anche per noi; partite che comunque hanno affrontato bene. Rientrerà sicuramente Berardi, hanno attaccanti forti in rosa e un centrocampo dinamico. Sarà una bella sfida e noi abbiamo bisogno di questo per crescere e per confrontarci, è ciò che vogliamo". Il mercato sarà aperto fino al primo settembre: "Per tutta la durata del mercato la società ha tenuto una linea, che è stata condivisa e portata avanti dal presidente e dal direttore, una strategia di cui tutti, penso, saremo contenti alla fine di questi due giorni. Sono arrivate delle offerte, ma il presidente ed il direttore hanno resistito. La mia attenzione primariamente è rivolta al campo: mancano due giorni poi questo periodo sarà concluso". Baroni, tornando alla gara contro i neroverdi di Dionisi, ha poi proseguito: "Dovremo avere molto equilibrio, nella gestione della palla e in fase di non possesso. Loro hanno molta mobilità e doti tecniche: noi dovremo essere bravi, dipenderà molto anche dalla gestione dei duelli – ha concluso il tecnico del Verona -. Non dovremo sbagliare nulla". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 30-Ago-23 18:05