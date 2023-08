Calciomercato: Barcellona. Si lavora per doppio colpo Cancelo-Joao Felix

Prima però si deve cedere: in partenza Ansu Fati e Lenglet LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Quando venerdì scoccherà il gong, il Barcellona potrebbe essere più "portoghese". Due le operazioni sulle quali i blaugrana stanno concentrando gli sforzi in questi ultimi giorni di mercato: Joao Cancelo e Joao Felix. Con entrambi c'è l'accordo, anche con Manchester City e Atletico Madrid sarebbe stata raggiunta un'intesa di massima (la formula sarà in tutti e due i casi quella del prestito), ma prima di concludere il Barcellona deve trovare la quadra per non violare il fair-play finanziario. Ecco perchè sarà necessario prima cedere e gli indiziati principali sono Ansu Fati e Clement Lenglet: se per il difensore francese è in prima fila l'Aston Villa, per l'attaccante ispano-guineano la scelta sarebbe fra Chelsea, Tottenham e Borussia Dortmund. Anche nel suo caso la partenza sarebbe in prestito. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-23 10:22