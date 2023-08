Motomondiale: Gp Catalogna. Quartararo “Una delle mie piste preferite”

"Qui mi diverto e solitamente faccio bene", ricorda il pilota Yamaha BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'aria di Barcellona per provare a tornare a sorridere. Quello di Montmelò è una sorta di Gran premio di casa per Fabio Quartararo, che in Catalogna ha vinto una prima volta nel 2018 in Moto2 e poi, nella classe regina, nel 2020 e nel 2022. "Lo scorso anno qui ho corso una delle gare migliori della mia vita – confessa il pilota francese della Yamaha – Barcellona è uno dei miei circuiti preferiti, mi piace Montmelò, solitamente è un buon tracciato per me e mi diverto sempre a correre qui. Vediamo se riusciamo a ottenere un buon risultato e far sorridere il mio team e la mia famiglia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 30-Ago-23 12:30