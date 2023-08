Calcio: Ceferin “Club sauditi nelle coppe? Solo squadre europee”

"Non credo che Mbappè e Haaland sognino di andare a giocare in Arabia" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L'Arabia Saudita potrà attirare anche i grandi giocatori ma non potrà comprare un posto nelle coppe europee. Alza il muro Aleksander Ceferin, presidente Uefa, in un'intervista a "L'Equipe", partendo dal presupposto che l'Arabia Saudita "non rappresenta un pericolo. Abbiamo visto un approccio simile da parte della Cina, che prendeva giocatori a fine carriera offrendo loro tanti soldi. Il risultato è che il calcio cinese non si è sviluppato nè si sono qualificati ai Mondiali. Non è questa la via, devono lavorare sulla formazione di giocatori e allenatori ma comunque non è un mio problema". Ceferin sottolinea che in Arabia sono andati "giocatori a fine carriera e altri che non sono sufficientemente ambiziosi per aspitare alle competizioni top. Che io sappia, Mbappè e Haaland non sognano di andare lì. I giocatori migliori, al vertice della loro carriera, non credo vadano in Arabia Saudita". Per il presidente Uefa, dunque, non si può nemmeno parlare di concorrenza, "non credo nemmeno per un istante che possano minacciare le nostre competizioni". E sulla possibilità che la Uefa apra le porte ai club sauditi, è categorico: "Solo i club europei possono partecipare a Champions, Europa League o Conference". Da escludere anche che l'Arabia Saudita possa ospitare una finale di Champions perchè "solo le Federazioni europee posso candidarsi. Perchè possano farsi avanti altri dovremmo cambiare le nostre regole e non vogliamo farlo". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 31-Ago-23 15:23