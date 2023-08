Calcio: Spalletti ct. Totti “Farà grandi cose”

L'ex capitano della Roma: "La Nazionale è di tutti e io sono un tifoso". ROMA (ITALPRESS) – "La Nazionale è di tutti. Adesso l'ha presa in mano Spalletti e, sicuramente, farà grandi cose. Vedremo delle belle partite. Sono tifoso, come sempre, e gli faccio un grande in bocca al lupo". Con queste parole Francesco Totti, ai microfoni di Radio Tv Serie A con Rds, ha commentato la nomina di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale azzurra. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 31-Ago-23 11:37