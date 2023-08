Tennis: Us Open. Ostapenko e Rybakina al terzo turno

Eliminata la Azarenka, avanzano le statunitensi Pera e Brady. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina hanno superato il secondo turno del singolare femminile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. La lettone Ostapenko, numero 21 del mondo e 20 del tabellone di New Yoek, ha avuto la meglio sulla russa Elina Avanesjan per 6-3 5-7 7-5. La russa Rybakina, numero 4 del ranking Wta e del seeding, non è nemmeno scesa in campo contro l'australiana Ajla Tomljanovic, costretta al ritiro per problemi fisici. Altri risultati. Secondo turno: Zhu (Chn) b. Azarenka (Blr, 18) 6-3 6-3; Pera (Usa) b. Wang (Chn) 3-6 7-6 (5) 6-2; Brady (Usa) b. Linette (Pol, 24) 6-1 2-6 6-2. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 31-Ago-23 09:26