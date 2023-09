Calcio: Europa League. Marino “Sporting avversaria importante”

Il commento al sorteggio del direttore generale dell'Atalanta MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Si parte dal presupposto che in Europa nulla è facile sono tutte avversarie importanti. Lo Sporting Lisbona è di sicuro un'avversaria con una storia di rilievo, ha fatto tante edizioni di Champions ed è abituata a questo palcoscenico". Lo ha detto il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, commentando ai microfoni di SkySport24 i sorteggi di Europa League. I bergamaschi affronteranno Sporting Lisbona, Sturm Graz e Rakow nel girone D. Sul mercato in chiusura, Marino ha aggiunto: "Cerchiamo di fare il nostro lavoro e creare un'Atalanta competitiva anche per l'Europa, perchè sarà una stagione lunga e difficile". – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 01-Set-23 14:19