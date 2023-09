Calcio: Europa League. Souloukou “Obiettivo è arrivare in fondo”

L'amministratore delegato della Roma ha commentato i sorteggi di Monaco MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Non bisogna sottovalutare i nostri avversari, il livello dell'Europa League è molto competitivo e la fase a gironi è molto importante. Siamo consapevoli del valore della nostra squadra e del nostro allenatore, e visti i risultati degli ultimi anni a livello europeo l'aspettativa ovviamente è arrivare in fondo alla competizione". Lo ha detto Lina Souloukou, amministratore delegato della Roma commentando il sorteggio dei giallorossi che affronteranno Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette nel girone G. "Sono qui da tre mesi ed è presto per me per fare un bilancio, ma la situazione che ho trovato è molto positiva, lavorando da tanti anni nel calcio conoscevo bene la passione dei tifosi romanisti. Lavorare in una piazza che ha questo sentimento per la squadra così profondo è un onore e allo stesso tempo anche una grande responsabilità", ha aggiunto Souloukou. – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 01-Set-23 14:25