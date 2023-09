Atletica: Diamond League. Andy Diaz vince il salto triplo a Xiamen

Il cubano naturalizzato italiano si impone in Cina con la misura di 17.43. ROMA (ITALPRESS) – Andy Diaz ha vinto la gara del salto triplo maschile della tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera di Xiamen, in Cina. Il triplista cubano naturalizzato italiano, che dal 3 agosto del 2024 sarà azzurro, si è imposto con la misura di 17.43, precedendo il burundiano Hugues Fabrice Zango, secondo con 17.22, e statunitense Donald Scott, terzo con 16.65. A ruota, quindicesima piazza per Gaia Sabbatini nei 1500 femminili in 4'07"94. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 02-Set-23 15:24