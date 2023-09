Calcio: Empoli. Zanetti “Cerchiamo di far vedere a tutti chi siamo”

"Spero che Destro stia bene, torniamo a un centrocampo a tre". EMPOLI (ITALPRESS) – L'inizio di stagione non è stato dei migliori: adesso l'Empoli prova a buttarselo alle spalle e a resettare il tutto. Guidato dal suo tecnico, Paolo Zanetti, che ha le idee molto chiare su quello che vuole vedere, alla vigilia della gara di campionato, in casa, contro la Juventus. "Abbiamo perso dei punti di riferimento in questo gruppo e dobbiamo ricostruirli, trovarli in altre persone. A Monza ho visto una squadra che non ha lottato come voglio io, come ho sempre trasmesso. La cosa che ho chiesto ai ragazzi è la predisposizione a creare una certa mentalità. Sono giocatori forti quelli che sono arrivati, ci aiuteranno. Hanno avuto bisogno di un periodo di assestamento, il gruppo c'è ma si deve amalgamare. Ci vorrà tempo per farlo, poi ciò ci servirà a sopperire le difficoltà, questo è il centro del problema e non deve più succedere", ha detto Zanetti, in conferenza stampa. Si va anche verso un cambio di modulo con la squadra che andrà in campo verosimilmente con un 4-3-3. "Torneremo a un centrocampo a tre, perché la squadra in questo momento lo necessita. Ho una squadra omogenea, potendo fare scelte non obbligate. Farò di tutto per creare qualcosa di importante, capisco la diffidenza e il pessimismo ma noi il pessimismo non ce lo abbiamo. Il sostegno ce lo dobbiamo meritare e si creerà a quel punto la cosa che si è creata l'anno scorso tra noi e i tifosi", ha aggiunto il tecnico dell'Empoli. Adesso arriva al Castellani una "big" e serve una reazione: "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere e che non possiamo battere la Juventus. Sono d'accordo che sia una gara difficile ma già l'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di importante. Non dobbiamo prestare il fianco, anche questo fa parte della mentalità che vogliamo ricreare. Per noi è un'occasione per dimostrare qualcosa di diverso, contro un avversario forte e che ci mette alla prova. Va affrontata al massimo delle nostre capacità, con la spavalderia di poterla anche battere, ma con più umiltà rispetto all'ultima partita. Quella gara non la mettiamo da parte perché è storia, ma dobbiamo sapere che sarà un'altra partita". Infine, Zanetti ha fatto il punto sulla rosa dopo la chiusura del calciomercato. "Del fatto che il mercato sia finito sono contento. Domani avremo una squadra che ha fatto soltanto due allenamenti insieme. Sono contento dei giocatori arrivati, io penso che il progetto fosse quello di andare sulla falsariga dello scorso anno, abbiamo preso dei centrocampisti di corsa. Sono arrivati Maleh e Bastoni e abbiamo recuperato Fazzini. Abbiamo la possibilità di schierarci come vogliamo: con questi giocatori vogliamo dei leader mantenendo le caratteristiche dello scorso anno. Bastoni è duttile. Maleh lo conosco, ha giocato bene con me a Venezia, e anche a Firenze, e ha molte motivazioni. Se Destro sta bene, assieme a Caputo, può dare tanto: abbiamo 200 gol di storia con loro due. Io spero che Destro stia bene e che sia il giocatore che tutti conosciamo. Il mercato è finito, si parte: ora cerchiamo di far vedere a tutti chi siamo e chi vogliamo essere", ha concluso l'allenatore dell'Empoli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/pdm/red 02-Set-23 15:20