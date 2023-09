Calcio: Fiorentina. Ecco Maxime Lopez “Felice in squadra forte”

L'acquisto viola atterrato a Firenze. Ora le visite poi la firma FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono contento, molto felice di essere in questa squadra forte. Ora sono squalificato, ma sono pronto per giocare. Forza Viola, ci vediamo presto". Così il neo centrocampista viola Maxime Lopez arrivando questa mattina all'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Per l'ormai ex giocatore del Sassuolo sono previste oggi le visite mediche di idoneità sportiva e poi la firma sul suo primo contratto da giocatore della Fiorentina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/srp/red 02-Set-23 09:51