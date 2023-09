D’Aversa “Non esistono sfide facili, Salernitana ha qualità”

Il tecnico del Lecce alla vigilia della sfida contro i granata LECCE (ITALPRESS) – Nessuna assenza in vista della sfida che vedrà il Lecce ospitare domani al "Via del Mare" la Salernitana. Mister D'Aversa ha avuto la possibilità di convocare tutti i calciatori appartenenti alla rosa giallorossa in vista della gara con i campani granata, in programma per le 20.45. Alla vigilia del match, il tecnico dei salentini ha presentato l'insidioso impegno interno in conferenza stampa, chiedendo la massima attenzione ai suoi ragazzi: "In questo campionato non esistono partite facili. Arriverà qui una squadra con una rosa profonda e ricca di qualità. Indipendentemente da quello che faranno loro, noi dovremo essere bravi sui duelli personali. Il risultato finale passa dalle sfide personali, questo è quello che mi preme di più e nel primo tempo a Firenze su questo non abbiamo fatto bene. Non dobbiamo dimenticarci il nostro obiettivo, anche se è giusto che ci sia entusiasmo. Dobbiamo limitare gli errori che abbiamo commesso in queste prime uscite di campionato. In Serie A non si può sbagliare, dobbiamo eliminare pause ed errori e dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Il tutto rispettando gli avversari. Non possiamo permetterci di essere presuntuosi, in particolare quando si affrontano delle squadre che in campo ci mettono tanto agonismo, come nel caso della Salernitana". La sessione estiva di calciomercato si è chiusa ieri, e mister D'Aversa si è detto particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dalla società: "Il club in questi mesi ha lavorato in modo ottimo. È stato fatto un numero impressionante di operazioni, è stato centrato l'obiettivo di fare una squadra giovane e di patrimonializzare. Ma non avevo dubbi sul loro operato". Dopo il gol realizzato da subentrato a Firenze, Nikola Krstovic si candida per vestire una maglia da titolare domani sera. Una scelta che comporterebbe lo spostamento di Strefezza sulla fascia, e che costringerebbe Banda a partire dalla panchina. Non è però da escludere che D'Aversa confermi il tridente visto nelle prime due giornate: "Krstovic ha un minutaggio in crescita. Non è ancora al top, ma sarà sicuramente della partita. Strefezza? Non aveva mai giocato come punta, ma ha fatto bene. In attacco può occupare tutte le caselle". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/srp/red 02-Set-23 14:08