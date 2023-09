Tennis: Us Open. Arnaldi piega Norrie e vola agli ottavi di finale

Ora il 22enne ligure se la vedrà con Carlos Alcaraz ROMA (ITALPRESS) – Continua la corsa di Matteo Arnaldi a New York. Il 22enne ligure, numero 61 dell'attuale classifica mondiale (suo best ranking), è approdato agli ottavi di finale degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. L'azzurro, per la prima volta in scena in un match di terzo turno di un Major, non ha pagato l'emozione e nemmeno la fatica accumulata nel successo di meno di 48 ore prima, giunto al quinto set contro il francese Arthur Fils, e ha piegato il britannico Cameron Norrie, numero 16 del ranking internazionale e del seeding, col punteggio di 6-3 6-4 6-3. Una cavalcata trionfale fin qui a New York per il tennista ligure, che con il successo odierno si è guadagnato l'accesso nei primi 50 della classifica mondiale. Agli ottavi di finale Arnaldi sfiderà Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e del tabellone del Major statunitense, mai affrontato prima. Il 20enne spagnolo, vincitore agli Us Open nel 2022 e fresco trionfatore nel torneo di Wimbledon, ha sconfitto oggi il britannico Daniel Evans, numero 28 del ranking Atp, per 6-2 6-3 4-6 6-3. "Alcaraz? Per ora mi godo questo successo – le parole di un raggiante Arnaldi – Sono entrato in campo convinto di poter fare il mio gioco. Lui ha giocato abbastanza male e questo mi ha favorito. Ho giocato bene le palle break e sono riuscito sempre a spingere nei momenti decisivi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 02-Set-23 21:38