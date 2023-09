Tennis: Us Open. Rybakina fuori al terzo turno battuta da Cirstea

La numero 4 al mondo si è arresa in tre set NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Elena Rybakina saluta al terzo turno gli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. La numero 4 al mondo è stata sconfitta in tre set dalla romena Sorana Cirstea. Ancora alle prese con una spalla dolorante, la bielorussa si è arresa 6-3 6-7(6) 6-4. Cirstea adesso affronterà Belinda Bencic che ha battuto la cinese Zhu Lin 7-6(1) 2-6 6-3. ALTRI RISULTATI 3^ TURNO Gauff (usa) b. Mertens (Bel) 3-6 6-3 6-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 02-Set-23 09:35