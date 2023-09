F1, Leclerc “Dura tenere dietro la Red Bull, ho spinto tanto”

Il pilota della Ferrari si è detto divertito per la bella lota in pista MONZA (ITALPRESS) – "Amo una Formula Uno in cui si lotta, si provano emozioni e ci si diverte. Peccato per il podio, ma complimenti a Sainz che deve godersi una giornata speciale come questa. Sarà molto difficile a Singapore, con una macchina a che sarà certamente più carica. Notoriamente con una vettura più pesante facciamo fatica, ma vedremo come andrà tra due settimane. Un Gran Premio molto bello, mi ha ricordato i tempi dei go kart (ride ndr.). Spero di poter rivivere presto gare così, deve essere questo il target di lotta della Formula Uno. Un week-end partito in salita per me, ma in qualifica e in gara mi sono trovato più a mio agio con la macchina. Mi sarebbe piaciuto essere sul podio, ma è stata una settimana così bella che mi ha caricato ulteriormente per le prossime gare" Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari intervenuto in zona mista. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/pc/red 03-Set-23 17:57