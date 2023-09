F1, Perez “Secondo posto a Monza massimo risultato possibile”

Per il pilota della Red Bull non era possibile fare di meglio MONZA (ITALPRESS) – "Non era possibile fare meglio del secondo posto, siamo migliorati molto". Queste le parole di Sergio Perez, pilota della Red Bull intervistato in seguito al secondo posto conquistato nella gara del Gran Premio d'Italia, sul circuito di Monza. "Il secondo posto è un grande risultato. È stato difficile sorpassare, per farlo su Sainz e Leclerc ho dovuto fare delle follie – ha sottolineato Perez -. Siamo migliorati tanto, mi sentivo molto a mio agio in macchina, il passo e il set up sono stati all'altezza". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/pc/red 03-Set-23 17:58