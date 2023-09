F1: Sainz “A Monza il mio miglior week-end, che lotta con Leclerc”

MONZA (ITALPRESS) – "Ho trascorso il più bel weekend della carriera, anche e soprattutto grazie ai tifosi della Ferrari". Lo ha dichiarato Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervenuto in zona mista in seguito al terzo posto ottenuto al termine del Gran Premio d'Italia. "Ho spinto molto più di quello che dovevo – ha detto lo spagnolo -. Forse con qualche giro in più avrei perso il podio, viste le gomme molto usurate. La lotta con Leclerc è stata molto bella e rispettosa, specialmente perché siamo compagni di squadra. Ci siamo divertiti molto, con battaglie belle per noi così come per la Formula Uno. Spero che ci possano essere dei week-end più simili a questo. Dovremo vedere come reagirà la macchina a circuiti che varieranno ancora molto. Ero già salito sul podio, ma durante il covid e quindi senza tifosi. È stato davvero fantastico, ringrazio i tifosi. Salire sul podio a Monza è certamente l'esperienza migliore che un pilota possa vivere". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/pc/red 03-Set-23 17:33