F1, Verstappen “Dura con Sainz, incredibili dieci di fila”

MONZA (ITALPRESS)- "Non è stato facile lottare con la Ferrari, incredibile aver raggiunto le dieci vittorie di fila". Queste le parole di Max Verstappen, pilota della Red Bull intervistato in seguito alla vittoria conquistata nella gara del Gran Premio d'Italia, sul circuito di Monza. "Non avrei mai creduto di poter vincere dieci gare di fila – ha esordito Verstappen -. Abbiamo avuto un ottimo passo, ma non è stato facile superare la Ferrari di Sainz. Il suo bloccaggio mi ha aiutato molto, dandomi la possibilità di superarlo sul dritto. La macchina ha dato ottime sensazioni, ma avevamo un vantaggio talmente ampio da poter arrivare fino in fondo senza problemi". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/pc/red 03-Set-23 17:44