Motocross, in Turchia torna a vincere Tim Gajser

Il leader del mondiale Jorge Prado ha chiuso al decimo posto ROMA (ITALPRESS) – Tim Gajser torna a vincere al Gran Premio della Turchia, diciassettesimo appuntamento del mondiale di Motocross. Lo sloveno della Honda si rivede dopo una lunga assenza a causa della frattura della gamba di inizio stagione. Lo sloveno, che aveva concluso in seconda posizione gara 1 ha vinto gara 2. In seconda posizione Romain Febvre; il francese della Kawasaki ha chiuso il week-end con una vittoria e un terzo posto. Sul gradino più basso del podio troviamo un altro francese Maxime Renaux su Yamaha con un terzo e un secondo posto. Quinto posto complessivo per il nostro Alberto Forato (Ktm). Giornata non certo positiva per lo spagnolo della GasGas Jorge Prado che deve accontentarsi di un tredicesimo e nono posto (decimo complessivo), ma il leader della classifica che ha adesso 841 punti si è visto ridurre il gap con Romain Febvre (secondo in classifica) che ne ha 774. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 03-Set-23 18:29