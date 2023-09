Umbria, alla SpoletoNorcia in Mtb anche la pedalata charity di Coricelli

(Adnkronos) – Pedalare fa bene, e pedalare per una buona causa fa bene anche agli altri. Con questa motivazione Coricelli ha organizzato la pedalata charity ‘Pedala anche tu per Il Sorriso di Teo’ coinvolgendo i propri dipendenti nella raccolta fondi a favore dell’associazione spoletina, nata nel 2017, che opera per la tutela della salute dei giovani e nella prevenzione delle malattie cardiologiche.

Sono 25 i dipendenti e collaboratori dell’azienda olearia che, con il sostegno di amici e familiari, sono saliti in sella oggi percorrendo uno dei cinque percorsi di La SpoletoNorcia in Mtb, la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia, giunta alla decima edizione, che si è svolta in questo fine settimana a Spoleto e di cui Coricelli è partner dallo scorso anno. Un evento che attira ogni anno migliaia di sportivi, amanti della bici e appassionati di cicloturismo e di natura, nata sul tracciato della vecchia Ferrovia che collegava le due cittadine e che permette di esplorare, pedalando, meravigliosi borghi e paesaggi bucolici della campagna umbra.

L’azienda, oltre a coprire i costi di iscrizione per i dipendenti e del noleggio delle e-bike, ha scelto di devolvere un 1 euro per ogni chilometro percorso da ogni partecipante in sella alle due ruote. Il ricavato dei chilometri percorsi ha permesso di contribuire all’acquisto di una special bike, una soluzione di mobilità accessibile e inclusiva sul territorio, per permettere anche ai bambini con mobilità ridotta o diversamente abili di poter partecipare ad esperienze di condivisione.

“L’inclusione sociale è un tema su cui siamo molto sensibili e grazie all’associazione ‘Il Sorriso di Teo’ abbiamo avuto la possibilità di dare il nostro contributo, un piccolo passo in avanti per rendere il nostro territorio sempre più accessibile. Siamo molto contenti che questa iniziativa abbia riscosso successo in azienda, i nostri dipendenti hanno aderito con entusiasmo, condividendo non solo lo spirito solidale della pedalata ma sentendosi anche parte di una squadra che si adopera attivamente per la propria comunità”, dichiara Chiara Coricelli, presidente e Ceo di Pietro Coricelli.

Cristian Baroni, presidente ‘Il Sorriso di Teo’, aggiunge: “Vogliamo ringraziare la Pietro Coricelli iniziando dal presidente Chiara Coricelli fino all’ultimo dipendente per il sostegno in questo nostro progetto, iniziato proprio lo scorso anno durante e insieme alla Spoleto-Norcia in Mtb”.

“Grazie anche al loro contributo – sottolinea – abbiamo messo le basi per una Spoleto più inclusiva, solidale e lasciatemelo dire più civile. Grazie, perché da quando abbiamo iniziato a parlare di questo progetto abbiamo trovato un’azienda attenta alle tematiche sociali specialmente sul nostro territorio, una sensibilità sfociata in questa, che speriamo sia solo la prima di tante collaborazioni”.