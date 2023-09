Calcio: Buffon capodelegazione azzurro “Felice, darò mio contributo”

"L'eredità di Vialli? Il ricordo di Gianluca è immenso e bellissimo". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono molto felice, ringrazio il presidente Gravina, la famiglia azzurra e soprattutto il ct per la fiducia riposta in me, qualcosa di non scontato. Il fatto che sia stata scelta una figura come la mia mi inorgoglisce, mi stimola e mi rende un uomo felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Spero di dare il mio contributo, un mattoncino, nelle dinamiche che andremo a vivere in futuro". Lo ha detto Gianluigi Buffon nel corso della conferenza stampa nella quale è stato ufficializzato il suo nuovo ruolo di capodelegazione della Nazionale italiana di calcio. "L'eredità di Vialli? Il ricordo di Gianluca è immenso e bellissimo, perché avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo. Pure quando aveva smesso di giocare ci scambiavamo le maglie. C'era con lui una condivisione totale. Sarebbe presuntuoso e sbagliato pensare di essere fin da subito ai suoi livelli. Cercherò di essere quello che sono sempre stato e per cui sono stato apprezzato", ha aggiunto Buffon. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 04-Set-23 14:29