Calcio: Germania. Fullkrug ko, Flick richiama Thomas Muller

Il giocatore del Bayern mancava dai Mondiali in Qatar BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Per la prima volta dai Mondiali in Qatar, la Germania convoca Thomas Muller. Il 33enne attaccante del Bayern – che lo scorso 1 dicembre aveva giocato la sua 121esima e ultima gara in nazionale – è stato chiamato dal ct Flick per far fronte al forfait per infortunio di Niclas Füllkrug. Muller, dopo il Mondiale del dicembre scorso, aveva fatto capire che riteneva chiusa la sua esperienza con la Germania, tanto da non figurare nella lista diramata per le cinque amichevoli successive giocate dai tedeschi. Ora il ritorno per la sfida di sabato a Wolfsburg proprio contro quel Giappone che ha eliminato la Mannschaft in Qatar, e poi l'amichevole con la Francia del 12 settembre a Dortmund. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Set-23 19:27