Calcio: Juve. Sollievo Pogba, escluse lesioni muscolari

Solo un sovraccarico alla coscia destra per il francese – Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Paul Pogba, uscito acciaccato dalla gara di ieri sera contro l'Empoli. Il centrocampista francese è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che "hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Accertamenti anche per Federico Gatti: il difensore, invece, ha riportato "una distorsione della caviglia sinistra. I due calciatori hanno già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica". 04-Set-23