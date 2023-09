Ciclismo: Astana Qazaqstan. Velasco rinnova fino al 2025

Il campione italiano resta nel team kazaco per altre due stagioni. ROMA (ITALPRESS) – Continua il rapporto di collaborazione fra il fresco vincitore del titolo italiano di ciclismo nella prova in linea su strada, ovvero Simone Velasco, e l'Astana Qazaqstan Team. Lo ha reso noto la stessa squadra kazaka, precisando che il 27enne bolognese ha siglato un nuovo accordo per le prossime due stagioni, ovvero per il 2024 e il 2025. "All'Astana ho trovato una grande atmosfera familiare. Mi trovo davvero bene in questa squadra. L'Astana Qazaqstan mi ha offerto la possibilità di fare il mio primo passo nel WorldTour, di partecipare alle gare più importanti, come il Giro d'Italia e il Tour de France. Sono migliorato molto come ciclista e come uomo: ora posso guardare al futuro puntando a qualcosa di più grande e ambizioso", ha detto Velasco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 04-Set-23 12:40