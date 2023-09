F1: Sainz “A Milano incidente spiacevole, un grazie alla Polizia”

Lo spagnolo ha raccontato sui social quanto successo nel capoluogo della Lombardia. ROMA (ITALPRESS) – "Come tanti già sapete, ieri a Milano abbiamo avuto uno spiacevole incidente. Quello più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una spiacevole storiella". Lo ha scritto in una "storia", pubblicata sul proprio profilo Instagram, Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è stato rapinato a Milano, dopo il Gran Premio di Monza: gli hanno sottratto un orologio di grande valore ma poi i rapinatori sono stati fermati dalla Polizia, dallo stesso spagnolo e da alcuni passanti. "Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri, alla Polizia di Milano per il suo velocissimo intervento e grazie per tutti i vostri messaggi", ha aggiunto Sainz. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Set-23 14:58