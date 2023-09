Il calciomercato delle big, chi ha fatto bingo

Si è conclusa, nella serata del primo settembre, la sessione di calciomercato della Serie A che, alla fine, non ha regalato grandi star al campionato italiano, con le big che hanno preferito puntare su acquisti a basso prezzo ma volti a coprire buchi nelle rose. Dall’altro lato, le neopromosse e le altre squadre hanno puntato sui giovani e su giocatori di esperienza per arrivare alla salvezza in questa stagione.

L’Atalanta ha finalizzato 10 acquisti quest’estate, andando a puntare soprattutto su 2 giovani estremamente talentuosi ma che la scorsa stagione non hanno convinto: il primo, Charles De Ketelaere, 22enne belga reduce da un’annata disastrosa alla corte di Pioli che si è presentato con un gol e un assist nelle prime 3 partite con la squadra di Bergamo. Il secondo è Gianluca Scamacca, fortissimo attaccante romano arrivato per 36 milioni più 5 di bonus dal West Ham. Infine, per continuare sulla scia di giovani stelle, l’Atalanta ha richiamato dal prestito alla Cremonese il portiere 23enne Marco Carnesecchi, sul cui futuro stellare ci sono davvero pochi dubbi.

La Fiorentina ha perso giocatori estremamente importanti in questa finestra di mercato: Saponara, Igor, Cabral, Amrabat e Jovic sono tutti partiti e Italiano si è visto costretto a una vera rivoluzione nella formazione, con ben 12 nuovi acquisti, alcuni dei quali saranno cruciali per le speranze europee della Fiorentina. Il nuovo portiere sarà Oliver Christensen, danese di 24 anni e numero uno anche della nazionale. Il terzino della nazionale U21 Parisi, arrivato per 10 milioni dall’Empoli, sarà il nuovo terzino sinistro di Italiano. Infine, oltre al centrocampista ex Liverpool e Juventus, Arthur Melo, la rosa si è rinforzata soprattutto in attacco, dove ha preso Nzola dalla Spezia e Lucas Beltran dal River Plate.

Come ogni anno il calciomercato dell’Inter ha regalato grandi nomi ai tifosi nerazzurri, reduci da un’annata abbastanza deludente in campionato ma decisamente da sogno in Champions League. Su tutti, l’acquisto migliore sembra essere Frattesi, presente e futuro centrocampista della nazionale italiana, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo per 27 milioni di euro. Dal Bayern Monaco sono invece arrivati il portiere svizzero Yann Sommer e il difensore 27enne Benjamin Pavard, che porteranno l’esperienza in Europa necessaria per una nuova rincorsa alla Champions. Non finisce però qui la lista di acquisti dell’Inter: Asslani dall’Empoli, Thuram dal Monchengladbach, Cuadrado, Sanchez, Klaassen, Arnautovic… Che sia l’anno buono per la seconda stella sullo scudetto nerazzurro?

Campagna acquisti naturalmente deludente per la Juventus, ma dettata dai problemi legati alle inchieste contro la dirigenza. Poche cessioni e ancora meno acquisti per i bianconeri, che hanno aggiunto alla formazione dell’anno scorso solamente Weah dal Lille e Cambiaso dal Bologna (anche se l’argentino era già di proprietà della Juventus). Certamente, i bianconeri non hanno competizioni europee quest’anno e la rosa è più che profonda, di conseguenza un calciomercato con molti acquisti sarebbe risultato in troppi giocatori inutilizzati nel corso dell’anno, stipendi inutili e insoddisfazione tra i calciatori.

Discorso simile per il Napoli: i campioni d’Italia hanno preferito confermare la formazione dello scudetto e riempire solamente il buco creato dalle partenze del difensore Kim e dell’esterno Lozano, sostituiti rispettivamente da Natan e Lindstrom. Questa decisione ha però creato non pochi malumori tra i tifosi del Napoli, che avrebbero preferito una rosa più profonda e rinforzata e soprattutto l’acquisto di un difensore dello stesso calibro del coreano venduto al Bayern. I buchi enormi della difesa napoletana si sono visti ieri nella partita vinta dalla Lazio per 2 a 1, dove la squadra di Rudi Garcia non è riuscita mai a mettere un freno all’attacco biancoceleste.

Il miglior calciomercato è stato indubbiamente quello del Milan, che è riuscito nell’impresa di liberarsi di tantissimi giocatori in eccesso come Dest, Tatarusanu, Gabbia, Rebic, De Ketelaere… e allo stesso tempo ha acquistato una serie di calciatori che incarnano alla perfezione la velocita’ del gioco di Pioli. Nelle prime tre partite di campionato Pulisic, Reijnders, Chukwuexe e Loftus-Cheek si sono dimostrati già fondamentali per i rossoneri, che possono sicuramente puntare al titolo.

Infine, le due squadre di Roma hanno fatto due mercati molto diversi tra loro. La Lazio, dopo l’addio di Milinkovic-Savic, ha acquistato Kamada e Rovella, due giovani centrocampisti che si adattano perfettamente alle tattiche di Sarri, con Kamada che ieri ha segnato il gol decisivo contro il Napoli. La Roma invece ha chiuso il mercato con un colpo straordinario: Romelu Lukaku. L’attaccante belga sostituirà l’infortunato Abraham come prima punta di Mourinho e avra’ il durissimo compito di riportare la Roma alla vittoria dopo due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornate. Tiago Pinto ha inoltre portato a Trigoria due ottimi difensori come Ndicka e Kristensen, il campione del mondo Paredes e il centrocampista ex PSG Renato Sanches.