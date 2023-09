Tennis: Us Open. Djokovic vola ai quarti e aspetta Fritz

Il serbo batte in tre set il croato Gojo, lo statunitense piega Stricker. ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha ottenuto il pass per i quarti di finale del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista serbo, numero due del mondo e del seeding, ha sconfitto negli ottavi di finale il croato Borna Gojo, numero 105 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-2 7-5 6-4. Ai quarti di finale Djokovic sfiderà il beniamino del pubblico della Grande mela, ovvero lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 che ha battuto, invece, lo svizzero Dominic Stricker, 128 della classifica Atp, proveniente anche lui dalle qualificazioni, per 7-6 (2) 6-4 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Set-23 09:59