Volley: Nazionale Donne. Ecco convocate per pre-olimpico, out Egonu

Quindici azzurre chiamate da Mazzanti per il collegiale a Cavalese ROMA (ITALPRESS) – Dopo il quarto posto agli Europei, le azzurre del volley si ritroveranno il 9 settembre a Cavalese per preparare il torneo di qualificazione olimpica in programma a Lodz dal 16 al 24 settembre. Quindici le atlete convocate dal tecnico Davide Mazzanti per il collegiale in Val di Fiemme. Tra loro non c'è Paola Egonu. L'atleta azzurra, si legge in una nota della Fipav, pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell'Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo. Delle quindici convocate, quattordici saranno poi scelte per disputare il torneo pre-olimpico. Di seguito l'elenco delle convocate. Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio. Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani. Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor. Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/com 04-Set-23 18:07