Basket: Mondiali. Pozzecco “Poca fortuna, orgogliosi di questi ragazzi”

Gli azzurri si fermano ai quarti, sconfitti dai fortissimi Stati Uniti ROMA (ITALPRESS) – "Siamo qui tra le prime otto al mondo, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. Questa squadra ha un presente e un futuro". Lo ha detto il del ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco commentando la sconfitta ai quarti dei Mondiali contro gli Stati Uniti. "Quello che ti lascia ancora più amareggiato è che arrivi primo nel girone, batti la Serbia, e incontri gli Usa nei quarti, che poi è quello che io avevo detto nel sorteggio, che avremmo dovuto avere fortuna dopo. Perchè se ti qualifichi e vuoi arrivare in fondo devi avere anche fortuna". Gli azzurri sono stati battuti dalla corazzata statunitense 100-63, un "divario impietoso per il percorso fatto", ha sottolineato Nicolò Melli, "Il fatto di aver perso con gli Usa non rende la sconfitta meno amara, pur sapendo che sulla carta sono la squadra più forte al mondo. Dispiace per questo gruppo perchè non meritavamo di uscire così", ha detto ancora l'azzurro. Lucida l'analisi del capitano Gigi Datome: "Gli Stati Uniti hanno un atletismo e una fisicità che noi ci sogniamo, in più se fanno canestro da fuori e noi no non te la puoi giocare. È chiaro che, anche se contro gli Usa, fa comunque male uscire. La mia opinione su questo gruppo non cambia, gli voglio bene come fratelli e sono felice di averne fatto parte". – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 05-Set-23 19:10