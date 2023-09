Calcio: Caso Rubiales. Federcalcio Spagna si scusa, Vilda esonerato

Presa di posizione della RFEF, via il tecnico della nazionale femminile MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La Federcalcio spagnola (RFEF) "si scusa con la mondo del calcio per la condotta inappropriata di Luis Rubiales in occasione della finale di Coppa Mondo femminile 2023". Con queste parole il presidente ad interim della RFEF, Pedro Rocha ha voluto inviare una lettera di scuse al mondo del calcio e alla società tutta in merito al caso del bacio presidente Luis Rubiales alla calciatrice Jenni Hermoso durante la premiazione della Coppa del Mondo di calcio femminile. Contemporaneamente, come riporta la stampa spagnola, la Federcalcio spagnola ha anche stabilito il licenziamento del tecnico della Nazionale femminile spagnola, Jorge Vilda, che dal 2015 guidava la squadra. Il tecnico, che ha guidato le spagnole a uno storico titolo mondiale, era da tempo al centro di critiche per alcuni suoi comportamenti ed era vicino a Rubiales. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 05-Set-23 19:14