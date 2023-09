Calciomercato: Fiorentina. Sabiri verso l’Al Feiha

L'esterno offensivo in Arabia Saudita per svolgere le visite mediche. FIRENZE (ITALPRESS) – L'esterno offensivo Abdelhamid Sabiri è a un passo dal trasferirsi al club arabo dell'Al Feiha. A dare l'annuncio è stata la Fiorentina attraverso una diretta sui propri canali social, dove è stato reso noto che proprio Sabiri, acquistato durante la scorsa finestra di mercato invernale dalla società gigliata e arrivato a Firenze per mettersi a disposizione da metà luglio scorso agli ordini di Vincenzo Italiano, sta volando in Arabia Saudita per svolgere le visite mediche e per poi essere tesserato dalla squadra calcistica della città di Al Majma'ah. Sabiri nella tarda serata di ieri era stato escluso dalla lista Uefa della Fiorentina, al pari di Kokorin e Castrovilli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 05-Set-23 10:27