Motomondiale: Honda. Marquez “A Misano buone gare, un’altra occasione”

"Pista con più grip, questo ci darà dei miglioramenti", dice Joan Mir ROMA (ITALPRESS) – Il Gp di San Marino apre la secnda parte della stagione di Motomondiale. L'undicesimo round del campionato MotoGp carica il team Repsol Honda che nel 2021 piazzò a Misano l'ultimo doppietta quando Marc Marquez vinse la gara su Pol Espargaro. A parte la vittoria del 2021, l'otto volte campione del mondo ha ottenuto altre tre vittorie e due podi sulla pista italiana. "Un'altra gara, un'altra occasione per continuare a lavorare. Misano è un circuito un po' diverso dall'Austria e da Barcellona, quindi continuare qui il nostro lavoro con i test è importante per i dati. Personalmente ho fatto delle buone gare in passato a Misano, quindi vedremo quale sarà la situazione dopo la prima sessione – spiega Marquez -. Lunedì abbiamo anche un test interessante in programma, l'ultimo test della stagione prima di dare il massimo per la fine dell'anno, quindi dobbiamo sfruttarlo al meglio". Da Marc Marquez a Joan Mir, ottimista in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. "Ovviamente l'obiettivo è fare meglio qui a Misano rispetto allo scorso fine settimana. È una pista che generalmente ha più grip rispetto a Barcellona e penso che ci darà subito dei miglioramenti – le parole di Mir -. Dobbiamo continuare a lavorare come squadra e provare alcune cose per migliorare il feeling e sfidare gli altri piloti Honda, come abbiamo fatto in vari momenti dell'anno. L'obiettivo è vivere un fine settimana produttivo, bisogna evitare cadute ed essere in buone condizioni per i test". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Set-23 15:33