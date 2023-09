Nuoto: Fondo. Capri-Napoli, al via anche Sanzullo e Burdisso

Tanta curiosità per la prima volta in mare aperto del 21enne di Pavia. NAPOLI (ITALPRESS) – Si rinnova l'appuntamento con la Capri-Napoli di nuoto in acque libere, manifestazione con settant'anni di storia inserita in un nuovo circuito mondiale. La traversata – Trofeo Farmacosmo – si svolgerà sabato 9 settembre. Si tratta della 58esima edizione della gara: la cui prima si è svolta nel 1954. Per l'importante traguardo, la "Maratona del Golfo" festeggia l'inserimento nella nuova UltraMarathon Swim Series della Wowsa (World Open Water Swimming Association), che vede coinvolte le prove in programma negli Stati Uniti (Trans Tahoe), in Canada (Lac Saint-Jean) e Portogallo (Lisbona-Cascais) e che dal prossimo anno assegnerà i titoli mondiali per le lunghe distanze. Oggi la presentazione al Circolo Canottieri Napoli: come sempre la gara partirà da Marina Grande, da "Le Ondine beach club" di Gemma Rocchi, alle 10, con la presentazione degli atleti che sarà affidata a Massimiliano Rosolino (presente anche all'arrivo). Traguardo nella zona del Molosiglio, con il villaggio accoglienza allestito al Circolo Canottieri Napoli che, per il 2023, sarà il fulcro delle varie attività connesse alla kermesse, grazie alla preziosa partnership voluta dal presidente Giancarlo Bracale. Alla gara sono iscritti 23 atleti (16 uomini e 7 donne) di otto nazioni differenti (Argentina, Brasile, Cile, Francia, Macedonia del Nord, Olanda, Uruguay e Italia). A livello maschile ritornano il campione in carica Alessio Occhipinti (primo nel 2021 e nel 2022), Francesco Ghettini (vincitore nel 2018 e recente trionfatore in Canada) e il macedone Evgenij Pop Acev (sul gradino più alto del podio alla Capri-Napoli nel 2016). Con loro Mario Sanzullo, di Massa di Somma, olimpionico a Tokyo2021 e campione europeo sui 25 km nel 2022, che lo scorso anno al suo esordio si è dovuto accontentare del secondo posto "congelato" in mare a causa dell'interruzione per le cattive condizioni meteorologiche. Sanzullo proverà a riportare a Napoli il titolo che manca dall'ultima vittoria del 1970 di Giulio Travaglio. C'è poi l'esordio di un altro napoletano, Giuseppe Ilario, che dopo il bronzo ai mondiali giovanili nei 10 km si cimenta nella "Maratona del Golfo". Un altro esordio desta molto interesse e curiosità: è quello di Federico Burdisso, due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nei 200 farfalla e nella 4×100 misti e oro ai Mondiali di Budapest del 2022 sempre nella 4×100 mista. Il 21enne di Pavia lascia momentaneamente la piscina per cimentarsi nella sua prima gara in mare aperto. A livello femminile, ritorna la vincitrice degli ultimi due anni, la francese Caroline Jouisse. Ci sono poi quattro argentine (Yensen e Imwinkelried le più forti). Completano la starting list una cilena e l'italiana Elena Lionello. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Set-23 14:14