Tennis: Us open. Arnaldi “Non sono così lontano dai migliori”

Il ligure dopo il ko contro Alcaraz: "Differenze emerse nei momenti più importanti". ROMA (ITALPRESS) – La sconfitta in tre set negli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz, non cancella quanto di buono fatto da Matteo Arnaldi agli Us Open. Il tennista ligure ha vinto tre partite in un Major, per la prima volta in carriera, ed è approdato nei primi 50 giocatori della classifica mondiale. "Non vedevo l'ora di giocare questa partita: sono entrato in campo e ho cercato di essere me stesso fin dai primi game. Credo di esserci riuscito, stavo bene e alla fine l'avversario, lo stadio e la folla non hanno avuto un grande impatto a livello psicologico", ha detto Arnaldi in conferenza stampa. "Non ho giocato la mia migliore partita ma non era facile. Non mi vedo così lontano dai migliori ma ancora un po' di differenza c'è e oggi si è vista nei momenti più importanti. Durante il terzo set non credo si sia visto un gran divario ma nei momenti delicati, nell'ultimo game e subito dopo averlo 'brekkato', si è vista la differenza. Lui è stato bravo e io in quei momenti ho commesso qualche errore di troppo: questa è stata la chiave. Come accade a me quando affronto giocatori di classifica più bassa, Alcaraz ha fatto la stessa cosa con me", ha concluso l'azzurro, sconfitto dallo spagnolo per 6-3 6-3 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 05-Set-23 10:11