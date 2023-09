Tennis: Us Open. Sabalenka vola ai quarti, ora sfida Zheng

La bielorussa piega facilmente la russa Kasatkina. ROMA (ITALPRESS) – La nuova regina del tennis internazionale femminile, Aryna Sabalenka, gioca da padrona a New York e vola ai quarti di finale degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. La bielorussa, che da lunedì sarà in cima al ranking Wta, negli ottavi di finale del Major statunitense ha battuto la russa Daria Kasatkina col punteggio di di 6-1 6-3. In quattro partite giocate nella Grande mela fin qui la Sabalenka ha perso in tutto 16 giochi (in media 4 in ogni incontro), lasciando sempre le briciole alle avversarie. Ai quarti di finale la bielorussa affronterà la cinese Zheng Qinwen, vincitrice al terzo turno contro l'azzurra Lucia Bronzetti e questa notte contro la tunisina Ons Jabeur, numero 5 del mondo e del seeding, piegata per 6-2 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Set-23 10:21