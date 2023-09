Calcio: Lazio. Lotito promuove mercato “Allestita squadra competitiva”

"Lo stadio Flaminio? È una delle ipotesi su cui stiamo lavorando" ROMA (ITALPRESS) – "Io non penso che il denaro sia esaustivo ai fini di allestire una grande squadra. Sicuramente una grande campagna acquisti necessita di denaro per poter comprare i giocatori, ma è altrettanto vero poi che noi abbiamo saputo amministrare la campagna acquisti con delle scelte, che penso e mi auguro, possano premiare alla fine del campionato". Claudio Lotito, presidente della Lazio, ai microfoni di Radio Roma Sound fm90 si dice soddisfatto del mercato biancoceleste. "La cosa che m'inorgoglisce è che oggi la rosa della Lazio, rispetto a quando l'ho presa io vent'anni fa, che era una Cenerentola, un punto di partenza, oggi è un punto di arrivo – sottolinea – Ha credibilità a tutti i livelli soprattutto a livello internazionale dove, l'ho riscontrato con i vari club, viene considerata e rispettata. Oggi la Lazio ha potuto acquistare giocatori da grandi club, gli stessi che nella storia avevano sempre acquistato i giocatori della Lazio". Niente proclami, però: "Penso di aver messo il club nella condizione di avere una squadra competitiva. Poi sul campo ci vanno i giocatori e mi auguro che possano esprimere tutto il loro potenziale per potersi confrontare alla pari, se non altro, con gli altri club". Infine, sulla questione stadio ribadisce: "Vogliamo risolvere il problema nel modo migliore per avere una struttura che sia la casa dei laziali, dove i tifosi biancocelesti siano contenti di poterci andare e la rispettano perché la considerano casa propria. Il Flaminio? È una delle ipotesi su cui stiamo lavorando". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 06-Set-23 10:19