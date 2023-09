Calcio: Napoli. Cajuste “Club fantastico, occasione per crescere”

"L'inizio è stato difficile ma mi sono già messo tutto alle spalle" STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – "È successo tutto molto velocemente, nel giro di una settimana. Ma la città è fantastica, il club è fantastico. I giocatori del Napoli sono di un altro livello". Dal ritiro della nazionale svedese, Jens Cajuste racconta l'impatto con la sua nuova realtà. Il 24enne centrocampista è stato annunciato lo scorso 10 agosto, nel giorno del suo compleanno. "Probabilmente posso tranquillamente dire che è stato finora il mio miglior compleanno", ammette ancora Cajuste, rimasto "un po' sorpreso ma estremamente felice quando ho saputo dell'interesse del Napoli. Cosa mi ha impressionato di più? Il livello dei giocatori. La concorrenza è enorme, tatticamente e tecnicamente è tutto molto veloce. Non è facile, ma è anche un'occasione per imparare". L'esordio col Frosinone non è stato dei più felici visto che ha causato il rigore del provvisorio vantaggio dei ciociari. "Ovviamente è stato un inizio difficile per me ma succede, mi sono già messo tutto alle spalle. La pressione si sente ma preferisco così. Il giocatore che mi ha impressionato di più? Anguissa. Per me è completo, è un grande calciatore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Set-23 15:36