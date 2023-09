Calcio: Nazionale. Buffon “Non più gladiatore ma ancora emozioni forti”

"Voglia di entrare in campo? Sono felice della mia scelta" FIRENZE (ITALPRESS) – La sfida di sabato prossimo fra Macedonia e Italia "la vivrò come sempre, come faccio quando sono dentro a dei progetti, quando sono dentro a un qualcosa che mi coinvolge. Nel momento in cui sei inserito in un contesto, con tutte le interazioni del caso e tutti i rapporti, è chiaro che non puoi che sentire un'emozione ed un trasporto forte". Lo ha detto il capo delegazione azzurro, Gianluigi Buffon, nel corso di "Azzurri Live" sui canali social della Figc. "Quando sei stato nell'arena, sei stato gladiatore, chiaramente è differente rispetto a quando fai lo spettatore dei gladiatori – ha aggiunto parlando del suo nuovo ruolo – Pero' secondo me uno percepisce le emozioni ed i sentimenti in maniera proporzionale a quanto è coinvolto, ed io sentendomi molto coinvolto in questa nuova avventura sicuramente proverò tante belle cose. Voglia di entrare in campo? No, ho preso la decisione di smettere perché ero saturo del calcio, e in questi giorni vedere i portieri tuffarsi non mi ha mai portato mezza volta a dire di voler tornare a farlo anche io, anzi sono felicissimo di aver fatto questa scelta. Non capita a tanti di fare una scelta simile ed essere pienamente convinti, io invece sono ultra felice di quello che ho scelto". Parlando poi della sua nuova veste di capo delegazione Buffon ha spiegato: "E' molto piu' bello e piu' tranquillo come ruolo però ugualmente sai che hai delle piccole responsabilità delle quali ti devi fare carico. Ogni tanto la parolina va detta, il piccolo consiglio va dato, non solo ai giocatori ma all'ambiente, relativa all'esperienza e al vissuto. Alla fine la cosa che mi piace di più è essere tornato in un ambiente che conosco da trent'anni e aver ritrovato molte persone che avevo salutato ormai cinque anni fa. Sono felice". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 06-Set-23 12:16