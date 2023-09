Calcio: U.19. Corradi “Essere campioni d’Europa è una responsabilità”

Per gli azzurrini due amichevoli con Irlanda del Nord e Olanda a Prato ROMA (ITALPRESS) – Prato è pronta ad accogliere la Nazionale Under 19. Dopo che l'Under 20, nel marzo scorso, aveva disputato una gara dell'Elite League (torneo Otto Nazioni) contro la Germania, gli azzurrini tornano al 'Lungobisenzio' per le due amichevoli contro Irlanda del Nord e Paesi Bassi, in programma rispettivamente domani e lunedì 11 con inizio alle 16.30. La sfida contro gli olandesi sarà trasmessa in diretta su figc.it. I due appuntamenti che vedranno protagonisti i ragazzi di Bernardo Corradi, che quest'anno difenderanno il titolo di campioni d'Europa conquistato a luglio a Malta, sono stati presentati in una conferenza stampa che si è svolta al Salone Consiliare del Palazzo Comunale di Prato. "Sono giorni importanti e di festa per Prato e anche per questo siamo felicissimi di poter ospitare ancora la Nazionale – le parole del sindaco Matteo Biffoni -. Dopo l'Under 20 a marzo, il 'Lungobisenzio' ospiterà anche l'Under 19 campione d'Europa, un'eccellenza per il nostro calcio e un motivo d'orgoglio per la nostra città, che potrà portare tanta gente allo stadio. Ringrazio la Federazione per la scelta di Prato, l'amministrazione comunale e tutti quelli che si sono messi a disposizione per l'organizzazione di queste due partite". Per gli azzurrini, quelli contro l'Irlanda del Nord e i Paesi Bassi saranno il secondo e il terzo test stagionale, dopo la vittoria per 3-0 ad agosto a Coverciano contro l'Albania. Il Round 1 di qualificazione all'Europeo, in programma in Svezia a novembre, è il primo obiettivo dell'Italia. "Prima di tutto ci tengo a ringraziare Prato e tutti coloro che si sono prodigati per metterci nelle migliori condizioni di lavorare – ha detto l'allenatore Bernardo Corradi -. Ho avuto la fortuna di vestire la maglia della Nazionale da calciatore e capisco l'emozione che questi ragazzi stanno provando nel vedere quanto entusiasmo c'è in giro per l'Italia nel vedere la maglia azzurra. Abbiamo da poco intrapreso un nuovo percorso con l'Under 19: essere campioni d'Europa è una responsabilità, perché dobbiamo essere all'altezza del gruppo che ci ha preceduto e che ha raggiunto il risultato. C'è grande consapevolezza del nostro lavoro e quello di tutte le Nazionali giovanili che lo scorso anno ci ha portati alle fasi finali delle competizioni con Under 17, Under 19, Under 20 e Under 21, ma anche e soprattutto voglia di proseguire su questa strada grazie al lavoro dei ragazzi, di ogni componente dello staff e degli osservatori che monitorano già dall'Under 15 i nostri giovani". Luca Lipani, che ha partecipato sia al Mondiale Under 20 in Argentina che all'Europeo Under 19 a Malta, sarà il capitano della squadra: "Ho vissuto emozioni indescrivibili – racconta il centrocampista del Sassuolo -. La Nazionale Under 19 non vinceva l'Europeo da 20 anni, ho provato sensazioni che mi porterò dietro tutta la vita. Nonostante la sconfitta, è stato un percorso entusiasmante anche quello del Mondiale Under 20: non venivamo considerati come una squadra capace di poter arrivare in fondo, eppure ci siamo riusciti e siamo arrivati a un passo dall'alzare la coppa. Il sogno è ovviamente quello di provare a ripetere quanto fatto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 06-Set-23 15:35