Ciclismo: Vuelta2023. Herrada vince l’11^ tappa, Kuss resta in rosso

Il corridore della Cofidis ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e di 8" Andreas Kron (Lotto Dstny). LA LAGUNA NEGRA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jesus Herrada trionfa nell'undicesima tappa della Vuelta a España 2023, la Lerma – La Laguna Negra di 163,5 chilometri. Il corridore della Cofidis, scattato negli ultimi chilometri dell'arrivo in salita, ha anticipato di 3" Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e di 8" Andreas Kron (Lotto Dstny). Quinto Geraint Thomas, il britannico della Ineos – nonostante il lavoro di Filippo Ganna – non è riuscito a scattare negli ultimi chilometri di salita. Non cambia nulla per quanto riguarda la classifica generale, Sepp Kuss (Jumbp-Visma) rimane in testa alla corsa con 26" di vantaggio su Marc Soler (UAE Emirates) e 1'19" da Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Domani la dodicesima tappa, la Olvega – Saragozza di 151 chilometri dedicata ai velocisti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 06-Set-23 17:35