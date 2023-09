Rocchi “Vorrei premio migliore in campo anche per arbitri”

Il designatore di Serie A e Serie B ha parlato dei tabù da sfatare ROMA (ITALPRESS) – "Le decisioni in campo sono fondamentali e su quelle dobbiamo migliorarci ancora. È chiaro che il Var è uno strumento formidabile, ma a supporto del direttore di gara". Sono le parole di Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e Serie B. "Dispiace che l'immagine dell'arbitro non sia mai vista in modo positivo. È giusto che facciamo notizia quando facciamo male ma è giusto che accada anche quando facciamo bene. Il mio sogno è far parte del mondo del calcio, voglio che chi viene a fare il corso da arbitro sappia di far parte del mondo del calcio, e il miglior modo è comunicare con le altre componenti", ha detto ancora Rocchi. "Il prossimo tabù da abbattere è che venga premiato un arbitro come migliore in campo. Sarebbe una cosa bellissima. Mi piacerebbe molto perché sarebbe un riconoscimento alla categoria e alla nostra professionalità", ha aggiunto. In merito, poi alla presenza femminile tra gli arbitri, Rocchi ha precisato: "Solo una donna un po' pochino? Dipende dalle ragazze. Se arrivano tutte come Sole (Ferrieri Caputi, ndr) ne potremmo avere dieci. Sole è preparatissima e si è inserita nel gruppo in maniera straordinaria. Averne di risorse così. Abbiamo anche due ragazze assistenti. Anche questo aspetto è un po' superato". Rocchi ricorda che Ferrieri Caputi "ha arbitrato Fiorentina-Lecce, e Firenze non è un campo semplice, e vederla per le persone era normale. Quindi ormai anche questa mentalità è stata superata". Sugli insulti razzisti, infine, Rocchi ha concluso: "Veniamo da una stagione nella quale siamo stati etichettati come quelli che 'non vogliono vedere'. Su questo aspetto siamo prontissimi a fermare le partite, ho chiesto ad allenatori e giocatori di darci un aiuto, a volte non sentiamo perchè presi dagli episodi. L'indicazione rimane: sospendere subito". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/glb/red 06-Set-23 15:51