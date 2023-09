Tennis: Coppa Davis. Volandri “Aspettiamo Sinner, squadra all’altezza”

Il capitano: "In contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti" ROMA (ITALPRESS) – "Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che Jannik si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare. Solo il suo corpo può dargli una risposta. Noi siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all'altezza del compito che ci attende a Bologna". Così il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, come riportato da Supertennis, in merito alle condizioni di Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta contro Zverev agli Us Open. Anche Matteo Berrettini, ritiratosi a New York per infortunio, "non vedeva l'ora di venire a giocare in Davis, era entusiasta. Anche lui, però, ora deve pensare a recuperare", ha aggiunto Volandri in vista dell'evento, in programma dal 12 al 17 settembre alla Unipol Arena. – foto Image – (ITALPRESS). srp/red 06-Set-23 17:27